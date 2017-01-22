Путешественница из Оренбурга приехала автостопом в Кемерово

24-летняя жительница Оренбурга Ольга Матроскина 27 декабря 2016 года отправилась автостопом в путешествие по городам Сибири, не смотря на 30-градусные морозы. С начала 2017 года Ольга побывала в нескольких сибирских городах, в том числе Новосибирске, Томске и Кемерове.

«По приезде в Кемерово дальнобойщик высадил нас возле ДК ШАХТЁРОВ, мы сели на трамвайчик и поехали на ПРОСПЕКТ ШАХТЁРОВ, где нас ждала найденная на каучсерфинге Мира, и сразу вспомнили, что мы на КУЗБАССЕ. На следующий день мы с Катей @hey.ekaterina гуляли по городу и ходили в музей-заповедник «Красная горка», – рассказала в соцсети «ВКонтакте» путешественница (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сибдепо).

По данным «АиФ в Красноярске», девушка поставила себе цель объездить всю страну и уже посетила 56 регионов. По её словам, ещё есть куда стремиться. В будущем она изучит и заграницу, но Россия для Ольги в приоритете.

Как рассказала Ольга Сибдепо, из Кемерова она отправилась в Москву. Между столицами областного центра и России она сделала несколько остановок, но не посетила ни одного города, потому что весь путь проехала с одним и тем же человеком.

В настоящее время девушка едет домой из Москвы в Оренбург.