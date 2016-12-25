Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днём национального траура по погибшим в авиакатастрофе сегодня утром над Чёрным морем. По всей стране приспустят государственные флаги, а на телевидении и радиостанциях отменят все развлекательные программы.

Также российский лидер выразил искренние соболезнования семьям погибших и заявил, что им будет оказана вся необходимая помощь. Расследование о крушении пассажирского самолёта по поручению Путина возглавит Максим Соколов.

В настоящее время в акватории Чёрного моря около трёх тысяч человек продолжают поисковые операции. На текущий момент на месте крушения Ту-154 нашли 12 тел погибших, а также личные вещи и документы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края.

Ранее Сибдепо сообщал, что утром 25 декабря над Чёрным морем потерпел крушение пассажирский самолёт Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе экипаж лайнера.