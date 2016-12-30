Путин отказался высылать американских дипломатов из России

Российский президент заявил, что не будет создавать проблем для американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США.

Президент России Владимир Путин отказался выгонять из страны 35 американских дипломатов в ответ на новые санкции со стороны США. Он заявил, что у государства «есть все основания для адекватного ответа» на санкции и Москва не будет «опускаться до «кухонной» безответной дипломатии». Глава России отметил, что сожалеет о решение Барака Обамы закончить свою работу таким образом. Теперь наша страна будет выстраивать отношения с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

«Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль. Жаль, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного Президента Д.Трампа, весь американский народ!», – опубликовали на сайте Кремля заявление Владимира Путина.

Ранее МИД РФ предложил Путину выгнать из страны 35 американских дипломатов в ответ на американские санкции. Также глава МИД Сергей Лавров предложил российском лидеру закрыть дом отдыха американского посольства, что находится в Серебряном Бору и склад дипмиссии в Москве. В четверг, 29 декабря, Америка ввела новые санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками во время президентских выборов.