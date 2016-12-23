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Путин пошутил по поводу досрочных выборов президента в России

Вопрос о возможности проведения досрочных выборов главы государства РФ задал президенту во время большой пресс-конференции в Москве американский журналист.

Досрочные выборы президента в России нецелесообразны. Об этом во время большой пресс-конференции в Москве 23 декабря заявил Владимир Путин.

Журналист американской газеты The Wall Street Journal задал вопрос: «Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента?». На это Путин сначала пошутил, ответив: «В какой стране?». А затем президент добавил, что такое развитие событий  в России «возможно, но нецелесообразно».

Напомним, что сегодня в Москве проходит большая встреча Путина с журналистами. Он проводит её в таком формате уже в двенадцатый раз. На этот раз в большой пресс-конференции принимают участие более 1400 представителей российских и зарубежных СМИ.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

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