Путин подписал указ о расширении оснований для отказа в валютных операциях

Банки получили право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который расширяет основания для отказа клиентам банков в проведении валютных операций. Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

В законе уточняется перечень информации, которая нужна для проведения валютных операций сотрудникам банков. Клиентам банков могут отказать в проведении операции, если она нарушает требования действующего валютного законодательства. Также получить отказ можно в том случае, если в банк будут предоставлены не все бумаги.

В указе говорится, что обе стороны (клиент и сотрудник банка – прим. Сибдепо) будут нести ответственность за проведение операции с нарушениями закона и требований о репартиации денежных средств. Нарушителей будут штрафовать.

За повторное нарушение закона должностное лицо будут наказывать дисквалификацией на строк от полугода до трёх лет.