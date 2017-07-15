Путин пообещал следить за ценами на бензин и не допустить их роста в России

Глава государства заявил, что власти не позволят продавцам и производителям топлива задирать цены на него.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината заявил, что государство не позволит продавцам и производителям бензина завышать цены на это топливо. Однако и намеренно снижать цены на бензин власти тоже не будут. Это может навредить внутренней экономике страны, сообщают РИА Новости.

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — цитирует агентство Владимира Путина.

Ранее Сибдепо сообщал, что столица Кузбасса стала одним из четырёх городов России, где в начале июля подешевел бензин. Также снижение цен на топливо произошло в Чебоксарах, Ульяновске и Челябинске.