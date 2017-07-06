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Путин протестировал российский лимузин для высших чиновников государства

Путин протестировал российский лимузин для высших чиновников государства

Президент РФ дал авто положительную оценку.

Российский президент Владимир Путин протестировал лимузин, разработанный в рамках реализации российского проекта «Кортеж». Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщают «Известия».

По словам Мантурова, Путин протестировал «прототип А» — авто, которые должны поступить в распоряжение Федеральной службы охраны уже в этом году. Президент РФ дал лимузину положительную оценку.

«Владимир Путин уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы. На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели», — цитирует издание главу Минпромторга.

Проект «Кортеж» существует с 2012 года и предполагает создание авто представительского класса для высших чиновников страны. Планируется, что общественность увидит машины на инаугурации президента после выборов 2018 года. Также ожидается, что с 2018 — 2019 годах будет запущено серийное производство автомобилей. Они станут доступны всем.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://kremlin.ru/

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