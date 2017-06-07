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Путин рассказал, как бы себя вёл на подлодке в душе с геем

Путин рассказал, как бы повёл себя на подлодке в душе с геем

Российский президент ответил на каверзный вопрос американского режиссёра Оливера Стоуна.

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну, в рамках которого ответил на каверзный вопрос. Стоун спросил российского лидера, как бы тот себя повёл, если бы ему пришлось идти в общий душ с геем на субмарине.

«Я бы предпочёл не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Ведь вы знаете, что я мастер по дзюдо», — смеясь, ответил Владимир Путин, сообщает агентство Bloomberg.

Во время интервью американский режиссёр также спросил Путина, что он думает о законе, который запрещает пропаганду гомосексуализма, и не является ли это проявлением дискриминации. В ответ на это Путин заявил, что в России никто не притесняет интересы секс-меньшинств.

Напомним, полное интервью главы государства Оливеру Стоуну можно будет посмотреть 12-15 июня на американском канале Showtime.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kremlin.ru

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