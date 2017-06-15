Путин заявил о росте экономики в России

По словам президента, за первые четыре месяца 2017 года рост экономики составил 0,7%.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране начала расти экономика. С января по апрель 2017 года рост ВВП составил 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Закончился ли экономический кризис? Очень хочется ответить положительно, естественно, очень хочется послать такой позитивный сигнал в общество. О чём говорят объективные данные? Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена, и мы перешли к периоду роста», — заявил Владмир Путин.

По словам главы государства, правительство России в прошлом году проиндексировало пенсии работающим пенсионерам. Также были произведены выплаты единовременного пособия (пять тысяч рублей) всем пенсионерам и инвалидам. Это свидетельствует о том, что экономическая ситуация в нашей стране улучшается и россияне это скоро почувствуют.

Напомним, жители Кузбасса прислали президенту России более двух тысяч вопросов. Прямая трансляция уже идёт, у всех желающих ещё есть возможность задать свой вопрос по телефону «Горячей линии» 8 800 200-40-40 или SMS, MMS на номер 04040.