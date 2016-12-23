Путину рассказали про кузбасского бизнесмена, предложившего собрать деньги на строительство дороги

Об инициативе предпринимателя из Кемеровской области рассказали президенту Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции.

Кузбасский бизнесмен Михаил Шкуропатский (директор холдинга «Кузнецкий альянс») предложил собирать деньги на строительство дороги в объезд города Кемерово, чтобы разгрузить внутренние магистрали областной столицы. Об этой инициативе президенту Владимиру Путину рассказал во время пресс-конференции в Москве сотрудник «Кузнецкого Альянса» Андрей Желтухин.

Он отметил, что через центр Кемерова проходит федеральная трасса М-53 «Байкал», а это «создаёт большие проблемы: ДТП, пробки, износ дорожного полотна».

«Наш учредитель Михаил Шкуропатский готов выступить инициатором сбора средств для строительства дороги, но их не хватит», — сказал Желтухин, спросив у Путина, возможно ли будет взять деньги на объездную дорогу из федерального бюджета.

Президент отметил, что отсутствие объездной дороги — это проблема и инфраструктуры, и экологии.

«Если кто-то готов софинансировать эти проекты, мы всё сделаем, чтобы поддержать – и на региональном, и на федеральном уровне», — пояснил Владимир Путин.

Также журналист из Кузбасса спросил у Владимира Путина о том, что он думает о призывах разных стран мира отказаться от использования угля в пользу экологии.