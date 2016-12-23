Путину рассказали про кузбасского бизнесмена, предложившего собрать деньги на строительство дороги
Об инициативе предпринимателя из Кемеровской области рассказали президенту Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции.
Кузбасский бизнесмен Михаил Шкуропатский (директор холдинга «Кузнецкий альянс») предложил собирать деньги на строительство дороги в объезд города Кемерово, чтобы разгрузить внутренние магистрали областной столицы. Об этой инициативе президенту Владимиру Путину рассказал во время пресс-конференции в Москве сотрудник «Кузнецкого Альянса» Андрей Желтухин.
Он отметил, что через центр Кемерова проходит федеральная трасса М-53 «Байкал», а это «создаёт большие проблемы: ДТП, пробки, износ дорожного полотна».
«Наш учредитель Михаил Шкуропатский готов выступить инициатором сбора средств для строительства дороги, но их не хватит», — сказал Желтухин, спросив у Путина, возможно ли будет взять деньги на объездную дорогу из федерального бюджета.
Президент отметил, что отсутствие объездной дороги — это проблема и инфраструктуры, и экологии.
«Если кто-то готов софинансировать эти проекты, мы всё сделаем, чтобы поддержать – и на региональном, и на федеральном уровне», — пояснил Владимир Путин.
«Все говорят о необходимости перехода на альтернативные виды топлива и Россия работает в этой направлении. Мы всеми этими вопросами занимаемся. При этом Еврокомиссия приняла решение снизить субсидии по этим направлениям, потому что это очень дорого. Нужно безусловно совершенствовать эти технологии, но они проигрывают традиционным видам топлива. В мире на сегодняшний день угля используется больше, чем нефти и газа вместе взятых. Уголь продолжает быть важнейшей составляющей мировой энергетики. Вопрос в том, чтобы делать эту составляющую более экологичной, использовать новейшие технологии. Я знаю, что Кузбасс идёт по этому пути. Шахтёров ждёт перспективное будущее», — ответил Владимир Путин.