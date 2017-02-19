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Пьяный иркутский водитель на автокране решил проскочить переезд и столкнулся с поездом

Пьяный иркутский водитель на автокране решил проскочить переезд и столкнулся с поездом

За несколько секунд до аварии водитель успел покинуть кабину автокрана.

В Иркутске пьяный водитель автокрана МАЗ проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на закрытый железнодорожный переезд. От удара о плиту ограждения транспорт развалился на части и оказался на рельсах. Удивлённый водитель вышел из кабины и начал осматривать масштабы разрушения за несколько секунд до того, как в неё врезался поезд, сообщает телеканал «360».

По данным иркутских СМИ, за рулём спецтехники находился 33-летний мужчина, который получил лишь ушибы. По предварительным оценкам, он совершил сразу пять административных правонарушений, в том числе выезд на железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: YouTube.
Фото: YouTube.

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