Происшествия
Кузбасс
19-летнего новокузнечанина задержали за угон автобуса. В отношении жителя южной столицы Кузбасса возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. После рабочей смены водитель «ПАЗа» оставил автобус с ключом в замке зажигания во дворе частного дома. Пьяный злоумышленник угнал транспортное средство, потому что захотел покататься. Во время езды по городу кузбассовец неоднократно нарушил ПДД, чем привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Требования об остановке угонщик проигнорировал. Молодой человек увеличил скорость, свернул в лес, бросил автобус и убежал. Позже новокузнечанина задержали у него дома. В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателем отдела полиции «Орджоникидзевский» управления МВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Два раза Права есть Не попадался на пянке 19 июля под подпиской

Пьяный новокузнечанин угнал автобус

В отношении 19-летнего жителя южной столицы Кузбасса возбуждено уголовное дело.

19-летнего новокузнечанина задержали за угон автобуса. В отношении жителя южной столицы Кузбасса возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«ПАЗ» с ключом в замке зажигания стоял во дворе частного дома. Пьяный злоумышленник угнал автобус, потому что захотел на нём покататься. Во время езды по городу кузбассовец несколько раз нарушил ПДД, чем привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Вместо того, чтобы остановиться по требованию инспекторов, угонщик увеличил скорость, свернул в лес, бросил там автобус и убежал. Позже новокузнечанина задержали у него дома.

«Ранее подозреваемого уже дважды судили за угон автомобилей,  — рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД. — Водительские права у него есть. На пьяной езде ранее не попадался».

За угон молодому человеку грозит до пяти лет колонии. Сейчас житель региона находится под подпиской о невыезде.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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