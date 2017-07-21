Пьяный новокузнечанин угнал автобус

19-летнего новокузнечанина задержали за угон автобуса. В отношении жителя южной столицы Кузбасса возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«ПАЗ» с ключом в замке зажигания стоял во дворе частного дома. Пьяный злоумышленник угнал автобус, потому что захотел на нём покататься. Во время езды по городу кузбассовец несколько раз нарушил ПДД, чем привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Вместо того, чтобы остановиться по требованию инспекторов, угонщик увеличил скорость, свернул в лес, бросил там автобус и убежал. Позже новокузнечанина задержали у него дома.

«Ранее подозреваемого уже дважды судили за угон автомобилей, — рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ГУ МВД. — Водительские права у него есть. На пьяной езде ранее не попадался».

За угон молодому человеку грозит до пяти лет колонии. Сейчас житель региона находится под подпиской о невыезде.