Пьяный новокузнечанин за рулём Chevrolet повредил три припаркованных авто

Также водитель врезался в ограждение одного из приусадебных участков.

В южной столице Кузбасса сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, катавшегося по посёлку Кульяновка.

«На кнопку тревожной сигнализации по просьбе собственников земельных участков нажал председатель садового общества. Люди жаловались на водителя, который ездит по дачным улицам в состоянии алкогольного опьянения. По его вине пострадали несколько припаркованных автомобилей и ограждение одного из приусадебных участков», — сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Как уточнили Сибдепо в пресс-службе ведомства, пьяный мужчина за рулём Chevrolet Niva

повредил три машины.

Автомобилиста задержали, когда он наехал на большой камень и не мог сдвинуться с места.

«Задержанным оказался 49-летний новокузнечанин, пояснивший свое поведение избытком радости в честь прошедшего дня города», — добавили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия полицейских, которые занялись выяснением всех подробностей случившегося.