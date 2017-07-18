Пьяный водитель устроил ДТП на трассе в Мариинском районе

В результате происшествия пострадали два человека.

Вечером 17 июля пьяный водитель ВАЗа устроил ДТП на трассе в Мариинском районе. Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, нетрезвый водитель автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В ДТП пострадали два человека: 34-летний водитель и 35-летний пассажир. Первого госпитализировали, второму назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД Кузбасса добавили, что устроивший аварию автомобилист был лишён водительских прав.

В 2017 году к 18 июля в регионе зарегистрировали 1 313 ДТП. В них 127 человек погибли, 1 726 пострадали. В Госавтоинспекции уточнили, что 86 аварий произошли по вине пьяных водителей.