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Пять человек погибли при крушении самолёта на торговый центр в Мельбурне

Пять человек погибли при падении самолёта на торговый центр в Мельбурне

Авиакатастрофа произошла утром 21 февраля.

В австралийском Мельбурне за час до открытия на торговый центр упал легкомоторный самолёт. Авиакатастрофа произошла около 9:00 по местному времени (около 5:00 в Кузбассе – прим. Сибдепо). Воздушное судно поднялось в воздух с расположенного рядом аэродрома за несколько минут до крушения, сообщает Daily Mail.

По данным издания, пилот успел сообщить диспетчеру о критической неисправности двигателей, после чего самолёт упал на крышу соседнего здания. В результате катастрофы погибли пять человек, находившихся на борту двухмоторного Beechcraft King Air.

Среди жертв крушения самолёта оказались четыре американца, приехавших в отпуск в Австралию.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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