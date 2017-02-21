Пять человек погибли при падении самолёта на торговый центр в Мельбурне

В австралийском Мельбурне за час до открытия на торговый центр упал легкомоторный самолёт. Авиакатастрофа произошла около 9:00 по местному времени (около 5:00 в Кузбассе – прим. Сибдепо). Воздушное судно поднялось в воздух с расположенного рядом аэродрома за несколько минут до крушения, сообщает Daily Mail.

По данным издания, пилот успел сообщить диспетчеру о критической неисправности двигателей, после чего самолёт упал на крышу соседнего здания. В результате катастрофы погибли пять человек, находившихся на борту двухмоторного Beechcraft King Air.

Среди жертв крушения самолёта оказались четыре американца, приехавших в отпуск в Австралию.