Пять городов Кузбасса посетит передвижная фотовыставка, посвящённая горняцкому труду

С 27 июня по 30 августа в рамках празднования Дня шахтёра в Междуреченске, Новокузнецке, Белове, Кемерове и Анжеро-Судженске пройдёт передвижная выставка «О земном и неземном шахтёрском труде». Её организовала администрация региона совместно с компанией «СУЭК-Кузбасс».

Посетители смогут увидеть лучшие работы известного сибирского фотографа Веры Сальницкой. Первой выставочной площадкой станет Междуреченск на правах столицы празднования Дня шахтёра-2017. Фотокартины будут представлены в Центральной городской библиотеке с 27 июня.

С подробным графиком передвижных выставок можно ознакомиться по ссылке.