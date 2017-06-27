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Пять городов Кузбасса посетит передвижная фотовыставка, посвящённая горняцкому труду

Пять городов Кузбасса посетит передвижная фотовыставка, посвящённая горняцкому труду

Героями фоторабот стали проходчики, горнорабочие очистных забоев, маркшейдеры, горные мастера, диспетчеры.

С 27 июня по 30 августа в рамках празднования Дня шахтёра в Междуреченске, Новокузнецке, Белове, Кемерове и Анжеро-Судженске пройдёт передвижная выставка «О земном и неземном шахтёрском труде». Её организовала администрация региона совместно с компанией «СУЭК-Кузбасс».

Посетители смогут увидеть лучшие работы известного сибирского фотографа Веры Сальницкой. Первой выставочной площадкой станет Междуреченск на правах столицы празднования Дня шахтёра-2017. Фотокартины будут представлены в Центральной городской библиотеке с 27 июня.

С подробным графиком передвижных выставок можно ознакомиться по ссылке.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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