Пятеро кузбассовцев напали на беременную девушку и её свёкра

Злоумышленники ворвались в дом пострадавших и похитили оттуда два мобильных телефона, бижутерию, сувенирные ножи.

В Тайге пятерых злоумышленниов в возрасте от 29 до 37 лет задержали по подозрению в совершении разбойного нападения. Подробнее о случившемся рассказали в региональном ГУ МВД.

Преступление было совершено в конце минувшей недели. Кузбассовцы ворвались в чужой дом и стали избивать 21-летнюю беременную девушку и её свёкра. Налётчики требовали деньги и золото. У одного из подозреваемых был в руках предмет, похожий на пистолет.

Наличных в доме не оказалось. Тогда жители города похитили два мобильных телефона, бижутерию и сувенирные ножи, после чего скрылись. Общая сумма ущерба – около 1 100 рублей.

Для задержания злоумышленников был поднят весь личный состав городской полиции. Впоследствии выяснилось, что среди пятерых подозреваемых трое уже имеют судимости.

«Первый был судим за преступления против личности и корыстные преступления, второй — за незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, третий — за насилие в отношение представителя власти, причинение лёгкого вреда здоровью и неуплату алиментов», — рассказал Сибдепо представитель пресс-службы областного ГУ МВД Владимир Сергеев.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы подозреваемых. Также выясняется, кто был зачинщиком преступления.

На период следствия двух мужчин взяли под стражу, еще трёх — оставили под подпиской о невыезде.