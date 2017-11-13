Первый магазин федерального ритейлера «Пятерочка» под новым брендом откроется в Кемеровской области 15 ноября. Магазины получат название «КООП-Пятерочка».

​Соответствующее соглашение было подписано в начале 2017 года между представителем «Пятерочки» и Центросоюзом. Договор предполагает возможность поставок товаров из ассортимента «Пятерочек» в магазины Центросоюза.

Центросоюз в свою очередь до 2021 года откроет в «Пятерочках» 5 тыс. фирменных отделов с фермерской продукцией в формате shop-in-shop на условиях субаренды, сообщает РБК.

Магазины «КООП-Пятерочка» будут открываться на основе уже существующих потребительских кооперативов. Особенностью этих магазинов станет то, что наряду с сетевым ассортиментом товаров здесь будет представлена продукция кузбасских предприятий, которые будут продаваться в специализированных отделах.