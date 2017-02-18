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Пятиклассница хрустнула огурцом громче пожарной сигнализации

Пятиклассница из Верхней Пышмы хрустнула огурцом громче пожарной сигнализации

На Урале прошёл конкурс на самый хрустящий огурец.

Школьники из Верхней Пышмы в честь первого урожая в местном тепличном хозяйстве провели конкурс на самый громкий хруст огурца сорта «Атлет». Весь класс по очереди хрустел огурцами, а результаты фиксировались шумомером.

Громче всех огурец откусила пятиклассница Нина, показав результат в 79 Дб, что на 4 пункта выше минимального уровня громкости пожарной сигнализации. Но и это, оказалось, не предел, когда кусать огурцы принялась овощевод  Оксана Уткина. Женщина технично накусала пупырчатый овощ на 81 Дб, а потом провела изумлённым школьникам мастер-класс и рассказала, что звонко хрустят только свежие спелые огурцы, опылённые пчёлами и шмелями, — на один гектар огуречных плантаций в хозяйстве выставляют до 12 ульев.

Пятиклассница хрустнула огурцом громче пожарной сигнализации

«При естественном опылении в них образуется большое количество семян, что влияет на плотность, а значит и на хруст», — цитирует сайт ugmk.com главного агронома АО «Тепличное» Оксану Тягунову.

А сами семена содержат питательные вещества, которые делают огурцы вкуснее.

Жаль, что в нашем «Суховском» не проводят подобных весёлых конкурсов.

Текст: Роман Янченко.
Фото: ugmk.com

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