Пёс Макрона помочился в камин и прервал встречу президента в Елисейском дворце
Немо отвлёк участников правительственного совещания.
Во Франции во время правительственного совещания в Елисейском дворце произошёл конфуз. При рассказе госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию об инвестициях в бедные районы Брюн Пуарсон пёс президента Франции Эмманюэля Макрона помочился в камин.
«И часто такое происходит?» – спросил госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди. «Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение», – ответил Макрон, пишет «Лента.Ру».
По данным издания, глава Франции взял собаку из приюта для животных летом 2017 года. Пса назвали Немо. Он живёт в Елисейском дворце.
Видео: youtube.com / Guardian Wires.
Фото: http://www.mirror.co.uk/