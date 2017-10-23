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Пёс Макрона помочился в камин и прервал встречу президента в Елисейском дворце

Пёс Макрона помочился в камин и прервал встречу президента в Елисейском дворце

Немо отвлёк участников правительственного совещания.

Во Франции во время правительственного совещания в Елисейском дворце произошёл конфуз. При рассказе госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию об инвестициях в бедные районы Брюн Пуарсон пёс президента Франции Эмманюэля Макрона помочился в камин.

«И часто такое происходит?» – спросил госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди. «Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение», – ответил Макрон, пишет «Лента.Ру».

По данным издания, глава Франции взял собаку из приюта для животных летом 2017 года. Пса назвали Немо. Он живёт в Елисейском дворце.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Guardian Wires.
Фото: http://www.mirror.co.uk/

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