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Пётр Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на территории Украины

Пётр Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

Украинский лидер заявил, что сайт заблокировали из приоритетов национальных интересов.

Президент Украины Пётр Порошенко дал отрицательный ответ на петицию о просьбе разблокировать «ВКонтакте». Он заявил, что соцсеть заблокировали из приоритетов национальных интересов Украины.

«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины <…> применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на три года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы Петра Порошенко на просьбу украинцев разблокировать соцсеть.

Также Порошенко отметил, что блокировка популярной соцсети оберегает украинцев от опасного контента «групп смерти».

Напомним, в мае 2017 года президент Украины расширил санкции против России, а также запретил доступ в стране к ряду сайтов, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». По мнению МИД России, таким образом Пётр Порошенко пытается оградить местное население от альтернативных источников информации.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://tjournal.ru

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