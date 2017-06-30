Пётр Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко дал отрицательный ответ на петицию о просьбе разблокировать «ВКонтакте». Он заявил, что соцсеть заблокировали из приоритетов национальных интересов Украины.

«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины <…> применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на три года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — цитирует РИА Новости ответ пресс-службы Петра Порошенко на просьбу украинцев разблокировать соцсеть.

Также Порошенко отметил, что блокировка популярной соцсети оберегает украинцев от опасного контента «групп смерти».

Напомним, в мае 2017 года президент Украины расширил санкции против России, а также запретил доступ в стране к ряду сайтов, в том числе «ВКонтакте» и «Одноклассники». По мнению МИД России, таким образом Пётр Порошенко пытается оградить местное население от альтернативных источников информации.