Пытавшегося продать через сайт объявлений товар кузбассовца обманули на 52 000 рублей

В отдел полиции Юрги обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его банковской карты неизвестные похитили все сбережения.

Ранее пострадавший разместил на сайте объявлений сообщение о продаже лодочного мотора. В тот же день ему позвонил потенциальный покупатель, который сообщил, что готов перечислить деньги за покупку на банковскую карту продавца. Юргинец по его просьбе назвал не только номер банковской карты, но и реквизиты, фамилию владельца, срок действия и трёхзначный код безопасности, написанный на обратной стороне карты. Спустя некоторое время со счёта пропали 52 000 рублей.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность и разыскивают афериста. В следственном отделе межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество»», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции уже установили, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Татарстане.