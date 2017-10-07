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Пытавшегося продать через сайт объявлений товар кузбассовца обманули на 52 000 рублей

Пытавшегося продать через сайт объявлений товар кузбассовца обманули на 52 000 рублей

Мужчина случайно сообщил потенциальному покупателю конфиденциальную информацию с банковской карты.

В отдел полиции Юрги обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его банковской карты неизвестные похитили все сбережения.

Ранее пострадавший разместил на сайте объявлений сообщение о продаже лодочного мотора. В тот же день ему позвонил потенциальный покупатель, который сообщил, что готов перечислить деньги за покупку на банковскую карту продавца. Юргинец по его просьбе назвал не только номер банковской карты, но и реквизиты, фамилию владельца, срок действия и трёхзначный код безопасности, написанный на обратной стороне карты. Спустя некоторое время со счёта пропали 52 000 рублей.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личность и разыскивают афериста. В следственном отделе межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество»», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники полиции уже установили, что номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Татарстане.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: Google Images.

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