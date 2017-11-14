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Кузбасс
Пытавшийся сжечь уголовное дело новокузнечанин предстанет перед судом

Пытавшийся спалить уголовное дело новокузнечанин предстанет перед судом

Злоумышленник хотел избежать ответственности.

В Новокузнецке буду судить мужчину, который пытался сжечь уголовное дело. Преступление произошло в сентябре 2017 года. Тогда жителю южной столицы Кузбасса дали материалы дела для ознакомления. Его обвиняют в ряде тяжких преступлений в отношении предпринимателей, в том числе в покушении на убийство.

«При ознакомлении он вырвал лист из дела и поджёг его. А затем горящим листком он попытался поджечь материалы уголовного дела», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Мужчину остановили сотрудники следственного изолятора. По данным ведомства, их вызвал следователь, нажав тревожную кнопку.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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