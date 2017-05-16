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Рабочего насмерть засыпало углём: СК Кузбасса проводит проверку

Рабочего насмерть засыпало углём: СК Кузбасса проводит проверку

Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен на предприятии.

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти рабочего на кузбасском предприятии. Напомним, мужчину засыпало углём, когда он находился в бункере, чтобы протолкнуть породу на конвейер. Случай произошёл в селе Старопестерёво Беловского района 14 мая.

«Мужчина не предупредил водителя погрузчика, что будет находиться внутри. В это время водитель погрузчика осуществлял выгрузку породы в бункер. За небольшой промежуток времени он выгрузил два ковша породы, потерпевшего придавило полностью», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Только после этого рабочие заметили отсутствие мужчины. Они обнаружили его тело, когда отбросили слой камней. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть кузбассовца.

Предварительно эксперты установили, что причиной смерти рабочего стала асфиксия от сдавления грудной клетки. Установлено, что погибший не был официально трудоустроен на предприятии.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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