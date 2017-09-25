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Рабочий погиб на шахте «Юбилейная» из-за несогласованности действий коллег

На шахте «Юбилейная» из-за ошибки рабочих погиб проходчик

Несчастный случай произошёл по нескольким причинам.

В Кузбассе на шахте «Юбилейная» из-за несогласованности действий рабочих погиб 30-летний проходчик. О результатах расследования несчастного случая рассказали в пресс-службе Ростехнадзора. Комиссия установила, что в результате неверных действий между членами бригады машинистов и выездом комбайна из забоя, проходчик получил травму несовместимую с жизнью.

«Также на шахте отсутствовала необходимая документация на ведение горных работ. Кроме того, проводился недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны эксплуатирующей организации», — добавили в ведомстве.

Напомним, 23 августа на кузбасской шахте «Юбилейная» погиб рабочий. Предварительно правоохранители установили, что мужчина выполнял работы по креплению горной выработки.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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