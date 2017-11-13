Работа шахты «Анжерская-Южная» приостановлена из-за превышения уровня метана

Причинами остановки работ стало активное выделение метана и несоблюдение правил безопасности на предприятии.

8 ноября инспекторы Ростехнадзора проверили ООО «ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-Южная» и выявили множество нарушений, представлявших опасность для жизни и здоровья рабочих.

«При бурении скважины барьерно-оградительной дегазации произошло интенсивное выделение метана с последующим загазированием горной выработки до 5%. Бурение скважины барьерно-оградительной дегазации производилось без соблюдения требований по безопасному ведению работ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Ростехнадзоре отметили, что сотрудники, отвечающие за соблюдение безопасности на шахте, не приняли меры по выводу людей из опасной зоны, а продолжали выдавать наряды на производство работ.

В настоящее время деятельность шахты «Анжерская-Южная» приостановлена. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, что из-за аналогичных нарушений требований промышленной безопасности на данном предприятии 24 июля 2017 г. произошла авария, которая привела к гибели шахтёра.