Работы кузбасских граффитистов на фестивале в Москве оценит Никас Сафронов

30 июня в столице России в парке «Сокольники» состоится IX Молодёжный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва». На фестивале будут представлены работы граффитистов из 12 регионов России, в том числе из Кузбасса. Оценивать граффити-картины уличных мастеров будет художник Никас Сафронов.

Все участники фестиваля поучаствуют в конкурсе граффити. Им предстоит изобразить природное богатство любого из регионов России на площади шесть квадратных метров. В конкурсе примет участие всего 24 картины.

«Разноцветная Москва» — это возможность дать дополнительный импульс для развития инициативы и творчества. Проект призван направить энергию молодого поколения на творческое осмысление культурного многообразия и богатства России. В этом году фестиваль посвящен Году экологии. Праздник в Сокольниках стартует в 15:00 и пройдёт на четырёх площадках парка «Сокольники», — цитирует «Российская Газета» директора Московского дома национальностей Владимира Тарасова.

Гости фестиваля тоже смогут поучаствовать в различных конкурсах. Также им предоставят возможность почувствовать себя уличным художником — посетителей фестиваля научат рисовать граффити.