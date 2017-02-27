Расходы на содержание стадионов, построенных к ЧМ-2018, превысят 2 млрд рублей

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, наиболее перспективным механизмом для обеспечения такого бюджета является государственно-частное партнёрство.

Расходы на эксплуатацию стадионов, построенных к ЧМ-2018 по футболу, превысят два миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на министра спорта РФ Павла Колобкова сообщает ТАСС.

«Безусловно, появятся дополнительные расходы — более 2 млрд рублей на эксплуатацию и содержание вновь построенных стадионов (к турниру). В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника — федеральный, региональный или привлеченный бюджет», — цитирует издание министра спорта РФ.

По мнению Колобкова, наиболее перспективным механизмом для обеспечения такого бюджета может стать государственно-частное партнерство (ГЧП).

«В реализации механизма ГЧП с региона снимается необходимость в значительных капитальных затратах на строительство и расходы на содержание объектов. Государство приобретает налоговые поступления в виде федеральных налогов, налога на прибыль, НДФЛ и также местных налогов. При этом выполняется социальный заказ, адресованный властям, на занятия спортом», — заявил Колобков.

Колобков также добавил, что в рамках ГЧП Министерство спорта выделит регионам на поддержку строительства спортивной инфраструктуры 750 млн рублей. Это позволит заключить около 20 соглашений по проектам государственного частного партнёрства.