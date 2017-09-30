Расстрелянного в Белогорске офицера похоронят в Кузбассе

Друзья и сослуживцы Егора Увкина объявили о сборе денег на похороны.

Расстрелянного в Белогорске 28-летнего офицера Егора Увкина похоронят в Кузбассе. Напомним, его и ещё двоих военнослужащих расстрелял на полигоне солдат-срочник Гасан Абдулахадов. Впоследствии злоумышленника ликвидировали при задержании.

«Егор служил по контракту командиром роты, был капитаном. Сам он родом из Зеленогорского Крапивинского района (Кузбасса, – прим. Сибдепо). Он три года учился в кемеровском училище связи, после чего его перевели в Новочеркасск», – рассказал Сибдепо друг погибшего.

Он добавил, что у Егора Увкина остались жена и трёхлетний сын. Сейчас его друзья и сослуживцы организовали сбор денег на похороны и на помощь семье погибшего.

«Для доставки домой необходимо примерно 110 тыс. рублей. Сейчас есть 50 тыс. рублей. Плюс нужен билет для ребёнка и его мамы. Деньги нужны в понедельник, там уже надо отдавать, чтобы забирали и доставили тело домой», – отметил собеседник издания.

Реквизиты для помощи семье Егора Увкина: 5469 0300 1159 0817. Также деньги можно перевести по номеру телефона 8-924-681-69-47, к которому привязана карта.