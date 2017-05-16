«Равнение на Победу!»: в соревнованиях в Киселёвске участвовали более 500 детей
Спортивные состязания проходили на протяжении 12 дней.
В Киселёвске прошёл восьмой детский спортивный фестиваль «Равнение на Победу!». Мероприятие организовали городская администрация, детско-юношеская спортивная школа и фонд «СУЭК-Регионам».
Масштабные соревнования включали в себя спарринг-бои по тайскому боксу, игры в баскетбол и волейбол, легкоатлетические старты.
Кроме того, в рамках фестиваля прошёл спортивный праздник «Весенние победы» для детей с ограниченными возможностями. В соревнованиях по прыжкам в длину с места и в беге на 60 метров участвовали воспитанники физкультурно-спортивного объединения «Улыбка». Кроме того, для ребят из детских домов прошла легкоатлетическая эстафета.
Фестиваль длился 12 дней. За победу в соревнованиях боролись более 500 детей. Призеров наградили грамотами ДЮСШ и медалями. Также им вручили подарки от фонда «СУЭК-Регионам».