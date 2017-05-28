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"Раздел" манекен и получил срок в колонии строгого режима: кемеровчанина осудили за кражу

«Раздел» манекен и получил срок в колонии строгого режима: кемеровчанина осудили за кражу

Жителя областного центра приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

42-летний кемеровчанин получил срок в колонии строгого режима за кражу дублёнки из магазина.

Ранее судимый мужчина совершил преступление в феврале 2017 года. Житель областного центра снял дублёнку с манекена, спрятал её под свою куртку и вышел из торгового павильона. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

«Злоумышленник продал похищенную вещь за 4 000 рублей, вырученные деньги потратил на приобретение наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Кузбассовца задержали в автомобиле такси. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Злоумышленника приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима. Также кемеровчанина обязали возместить причинённый ущерб.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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