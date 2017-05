Разработчики раскрыли детали новой серии культовой игры Need for Speed 

Студия Ghost Games поделилась с пользователями деталями будущей серии культовой гоночной компьютерной игры Need for Speed. По словам разработчиков, при создании они учли многочисленные пожелания фанатов, и их мнение имеет непосредственное отношение к созданию игрового процесса.

Need for Speed выпускает компания Electronic Arts (EA). А над её созданием трудились многие студии. Выход новой серии Need for Speed: Edge анонсировали два года назад, пишет ITportal.

Разработчики рассказали, что в новой части культовой гоночной игры геймерам не обязательно всегда находиться в Сети. Подключение к интернету перестало быть обязательным условием. В обновлённую Need for Speed можно будет играть оффлайн. Также в игре появится кнопка «Пауза», которая позволит прервать процесс в любой момент.

Кастомизация останется прежней. В новой части игроков на протяжении игры будут преследовать полицейские патрули. Однако при этом студия утверждает, что геймеров ждёт совершенно новый мир.

Больше подробностей разработчики обещают раскрыть в первой половине июня на мероприятии EA Play.

А выход новой части Need for Speed запланирован на конец 2017 года, отмечает портал Gamanoid.