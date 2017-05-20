Рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низкой отметки со дня инаугурации

В опросе участвовали около двух тысяч человек.

Рейтинг американского президента Дональда Трампа на этой неделе достиг рекордно низкого уровня со дня его инаугурации 20 января. Об этом говорится в опросе, проведённом Reuters и исследовательским центром Ipsos.

Как сообщает Lenta.ru, сейчас Трампа поддерживают всего 38% американцев. 56% респондентов, в свою очередь, не одобряют действия президента США, еще 6% опрошенных не определились со своим мнением по этому вопросу. При вступлении Трампа в должность была другая картина: 46% жителей страны поддерживали его и 44% — наоборот.

По мнению авторов исследования, рейтинг упал, главным образом, из-за снижения популярности Трампа среди его однопартийцев. Если еще на прошлой неделе работу американского лидера не одобряли 16% республиканцев, то на этой – уже 23%, передаёт «РИА Новости».

Опрос проводился в течение четырёх дней – с 14 по 18 мая. В нём участвовали 1 971 человек. Доля погрешности – 3%.

На этой неделе Трамп снова стал объектом информационной атаки со стороны журналистов и политиков. Американского лидера обвиняли в том, что во время встречи он передал секретную информацию главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также были сообщения о том, что президент США якобы оказывал давление на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, чтобы последний не расследовал «российские связи» в окружении Трампа. В ответ на это американский лидер написал в Twitter, что «ни с одним политиком в истории не обращались так плохо и нечестно», и назвал кампанию против себя «охотой на ведьм».