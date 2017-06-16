Ремонт Кузбасского моста в Кемерове планируют завершить в начале июля

До конца июня подрядчик закончит ремонтные работы на подъездах к мосту.

Ремонт Кузбасского моста в Кемерове планируют завершить 5 июля. Об этом стало известно во время объезда главы города объектов федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

«До 22 июня мы завершим ремонт участка улицы Терешковой от моста до проспекта Шахтёров. До 30 июня – от моста до Октябрьского. После этого приступим к работам на самом мосту. Их мы планируем закончить до 5 июля», – сказал представитель подрядной организации.

Ранее Сибдепо сообщал о дорогах, которые отремонтируют в 2017 году. Специалисты приведут в порядок более 60 км полотна.

Напомним, во время объезда стало известно, что пользователи соцсетей помогут решить, какие дороги отремонтируют в Кемерове в 2018 году.