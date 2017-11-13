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Ремонт ливневой канализации в Кемерове продлили на сутки

Ремонт ливневой канализации в Кемерове продлили на сутки

Решётка ливневой канализации была повреждена КамАЗом утром 12 ноября.

В понедельник, 13 ноября, в областном центре специалисты ООО «СДЭ» начали ремонтировать ливневую канализацию, которую накануне утром на улице Терешковой повредил водитель КамАЗа. В настоящее время большая часть работ уже проведена, однако ремонтные работы решили продлить ещё на сутки.

«Из-за большого объёма работ ремонт ливневой канализации решено продлить ещё на сутки. Через несколько часов для автомобилистов на участке, где ведутся ремонтные работы по улице Терешковой, откроют проезжую часть», — рассказали Сибдепо в Информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса.

Напомним, утром 12 ноября грузовик наехал на решётку ливневой канализации и повредил её. Ливнёвка перекрывала крайнюю правую полосу. Позднее там выставили аварийные знаки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://septikland.ru

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