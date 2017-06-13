Ремонт стелы на въезде в Междуреченск обойдётся в миллион рублей

В Междуреченске капитальный ремонт стелы на въезде в город обойдётся более чем в миллион рублей. Объект приведут в порядок ко Дню шахтёра, работы уже начались.

«Площадка у стелы будет расширена и заасфальтирована, также подрядчики обустроят заезд, очистят от поросли 2,2 тыс. кв. м прилегающей территории, разобьют цветники. Сами буквы стелы покрасят, также будет заменена светоотражающая пленка. Кроме того, специалисты установят 20 флагштоков», — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стела «Междуреченск» существует уже около 60 лет. За это время её ремонтировали несколько раз.

Ранее Сибдепо сообщал, что на подготовку Междуреченска ко Дню шахтёра планируют выделить 1 млрд 375 млн рублей.