В новогоднюю ночь в окна жилого дома в Кузбассе попал фейерверк

В Кемеровской области в новогоднюю ночь местные жители «обстреляли» жилой многоквартирный дом фейерверком. В каком городе Кузбасса произошёл инцидент, не уточняется. На записи, опубликованной телеканалом РЕН-ТВ, видно, как несколько человек запускают фейерверк во дворе дома.

Спустя некоторое время пиротехника падает на бок. Последующие выстрелы происходят рядом с людьми и попадают в фасад, а также окна многоэтажного жилого дома. По данным телеканала, никто не пострадал.

Напомним, Сибдепо подготовил памятку о том, как и где можно запускать фейерверк.