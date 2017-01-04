Происшествия
Кузбасс
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В новогоднюю ночь в окна жилого дома в Кузбассе попал фейерверк

По данным телеканала РЕН-ТВ, кузбассовцы неудачно запустили фейерверк.

В Кемеровской области в новогоднюю ночь местные жители «обстреляли» жилой многоквартирный дом фейерверком. В каком городе Кузбасса произошёл инцидент, не уточняется. На записи, опубликованной телеканалом РЕН-ТВ, видно, как несколько человек запускают фейерверк во дворе дома.

Спустя некоторое время пиротехника падает на бок. Последующие выстрелы происходят рядом с людьми и попадают в фасад, а также окна многоэтажного жилого дома. По данным телеканала, никто не пострадал.

Напомним, Сибдепо подготовил памятку о том, как и где можно запускать фейерверк.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://ren.tv/

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