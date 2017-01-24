Renault готовит к дебюту лонг-версию кроссовера Duster

Производство удлинённой модели начнётся в 2018 году.

Лонг-версия Renault Duster дебютирует в 2018 году. Семиместный кроссовер, выпускаемый компанией Dacia («дочкой» французского автопроизводителя), достигнет 4,7 метра в длину, пишет RuNews.ru.

На старте машину предложат лишь с передним приводом. Со временем опционально будет доступен и полноприводный вариант. В продажу удлинённый кроссовер Grand Duster поступит с механической коробкой передач.

В сегменте бюджетный внедорожников в Европе лонг-версия Duster станет уникальным предложением.