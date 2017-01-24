Авто
Россия и Мир

Renault готовит к дебюту лонг-версию кроссовера Duster

Производство удлинённой модели начнётся в 2018 году.

Лонг-версия Renault Duster дебютирует в 2018 году. Семиместный кроссовер, выпускаемый компанией Dacia («дочкой» французского автопроизводителя), достигнет 4,7 метра в длину, пишет RuNews.ru.

На старте машину предложат лишь с передним приводом. Со временем опционально будет доступен и полноприводный вариант. В продажу удлинённый кроссовер Grand Duster поступит с механической коробкой передач.

В сегменте бюджетный внедорожников в Европе лонг-версия Duster станет уникальным предложением.

Текст: Анна Печенегова.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Три икса: мировое господство»: аттракцион дядюшки Дизеля

Как возрождали карьеру самого безбашенного агента Голливуда
Квартира недели

«Персональная Италия» в Кемерове за 16 миллионов

Цена престижа и европейского дизайна
Гид

Как провести 20-22 января в Кемерове

Афиша Сибдепо предлагает несколько вариантов приятно и с пользой провести время
Цена недели

Сколько стоит сходить в баню в Кемерове

Сибдепо узнал, сколько стоит провести час в общественных кемеровских банях

Сегодня в Кемерове

Популярное