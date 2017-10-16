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Роботы со всего Кузбасса встретились в Новокузнецке

Роботы со всего Кузбасса встретились в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса прошёл фестиваль «Робокузнецк 2017».

Соревнования, интерактивные площадки, развлекательная программа и зрелищная битва роботов — в Новокузнецке в минувшие выходные прошел фестиваль «Робокузнецк 2017». Он собрал любителей новейших технологий. Лидер интернет-рынка Кузбасса компания «Good Line» выступила генеральным партнёром фестиваля.

В соревнованиях приняли участие более 100 ребят из Новокузнецка, Кемерова, Междуреченска, Томска и других городов. В главном соревновании — битве роботов «Наковальня» сошлись роботы, которых создатели назвали «Разувий», «Грань», «Страус» и «Ромашка». Грозный «Разувий» в результате победил всех соперников, а «Ромашка» оказалась последней.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что юные разработчики в игре постигают новые принципы, и именно они будут формировать новую систему уклада экономики. «Поэтому мы начинаем развивать культуру робототехники, которая обязательно даст свои плоды», — подчеркнул глава города.

«Робототехника — это та отрасль, которой занимаемся мы сами, внедряя инновации для повышения качества работы Good Line, — сказал Вячеслав Петров, основатель Good Line, председатель комитета по инновациям и предпринимательству областного Совета народных депутатов. — Поэтому кто, как не мы и должны поддерживать такие робототехнические мероприятия».

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Фестиваль решили сделать традиционным. Поэтому уже в следующем году в рамках празднования 400-летия южной столицы Кузбасса роботы снова съедутся в Новокузнецк.

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Фото: Good Line.

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