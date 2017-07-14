Родителей «голосовавшего» на дороге 5-летнего кемеровчанина привлекли к ответственности

В кемеровскую полицию обратилась женщина, которая заметила у дороги «голосовавшего» ребёнка. Она рассказала, что мальчик находился один у проезжей части и никакой информации о себе сказать не может.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по указанному адресу, забрали ребёнка и доставили в отдел полиции, после чего начали искать его родственников. Вскоре к стражам порядка за помощью обратился 13-летний подросток, который рассказал, что присматривал за пятилетним братом, но уснул. В это время малыш сбежал из дома.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что родители оставили пятилетнего малыша под ответственность старшего брата и ушли по своим делам. Также полицейские установили, что малолетний ребенок не первый раз таким образом уходит из дома», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении родителей составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», им грозит штраф в размере 500 рублей. Также с ними провели профилактическую беседу, разъясним, какой опасности подвергался ребёнок.

До принятия решения по административному делу мальчика изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе ведомства, семья характеризуется положительно, ранее на учёте не стояла. В связи с тем, что старшему ребёнку ничего не угрожает, его оставили с родителями.