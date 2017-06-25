Родственники погибшего в ДТП в Беловском районе водителя Honda Stream ищут очевидцев

24 июня в 20:06 в районе города Белово произошло смертельное ДТП. 39-летний владелец Honda Stream погиб в лобовом столкновении с автомобилем марки Infiniti. Родственники и друзья погибшего ищут очевидцев ДТП.

«Наш друг ехал в Новоалтайск из Прокопьевска по работе. В машине он был один. В районе города Белово на встречную полосу выехал автомобиль Infiniti, и произошло лобовое столкновение. У него остались жена и трое детей», – рассказала корреспонденту Сибдепо знакомая погибшего.

Очевидцев ДТП, всех, у кого есть какая-либо информация или фото, просят звонить по телефону +7 (913) 213-16-67.