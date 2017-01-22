Рок-группа Slightly Stoopid выпустила альбом, который можно курить

На изготовление двух таких дисков рокеры потратили семь тысяч долларов.

Американская рок-группа Slightly Stoopid выпустила два музыкальных диска, изготовленных из гашиша. После предварительной обработки данные пластинки можно курить, сообщает The Guardian.

На необычные диски музыканты записали трек группы Dabbington в стиле регги. На изготовление двух пластинок рокеры потратили семь тысяч долларов.

Участники рок-группы хотят привлечь внимание общественности к проблеме легализации марихуаны. Один из дисков выставят на аукцион, а вырученные за его продажу деньги направят на лечение больных раком.