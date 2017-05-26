«Росгосстрах» открыл именную аудиторию в Кемеровском институте РЭУ им. Г.В. Плеханова

В Кемеровском институте РЭУ им. Г.В. Плеханова открылась именная аудитория «Росгосстраха». Здесь будут проходить лекции, практические занятия, презентации, мастер-классы от специалистов компании.

Аудитория оборудована современным мультимедийным оборудованием, в частности, системой видеотрансляции. Кабинет оформлен учебными плакатами и стендами, также здесь есть библиотека страховой литературы.

«Компанию «Росгосстрах» и РЭУ им. Г.В. Плеханова связывают длительные плодотворные отношения, – рассказал директор управления по взаимодействию с учебными учреждениями компании «Росгосстрах» Евгений Злобин. — Студенты университета регулярно проходят практику в разных филиалах компании, принимают активное участие в конкурсах научных работ на призы «Росгосстраха», преподаватели – постоянные участники наших традиционных международных конференций».

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Директор вуза Юрий Клещевский выразил уверенность в том, что благодаря практическим занятиям от профильных специалистов знания студентов, изучающих курс страхового дела, будут более глубокими.

«Мы вместе воспитываем будущее поколение профессионалов, от работы которых в немалой степени зависит спокойствие и благополучие наших граждан. Сегодня в филиале компании в Кемеровской области трудятся 24 выпускника этого вуза, в том числе и на руководящих должностях,— рассказал директор филиала компании «Росгосстрах» в Кемеровской области Сергей Скоробогатько. — Уверен, открытие именной аудитории «Росгосстраха» повысит интерес к изучению страхования не только у студентов экономического факультета, но и у тех, кто обучается другим специальностям».

В ответном слове студенты поблагодарили представителей компании и попросили руководство вуза увеличить количество страховых дисциплин.