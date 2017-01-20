Украинская корпорация Roshen закроет единственную фабрику в России в апреле 2017 года. Производство будет остановлено в Липецке. Кондитерскую фабрику закроют по экономическим и политическим причинам, говорится в сообщении пресс-службы украинской компании.

По информации СМИ, производство кондитерской продукции на липецкой фабрике за последние пару лет упало в три раза. 700 работников уже проинформированы о грядущем закрытии предприятия.

Roshen производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. т продукции в год.