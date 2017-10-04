Роскомнадзор почти вдвое сократит количество записей в реестре запрещённых сайтов

Ведомство будет удалять записи об одном и том же сайте от разных госорганов.

К ноябрю 2017 года в России почти вдвое сократится реестр запрещённых сайтов. Роскомнадзор планирует удалить все сайты-дубли, которые вносились в «чёрный список» разными государственными органами, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Дениса Пальцина.

«По мнению операторов связи, после внесения 200–300 тыс. сайтов реестр забьется. Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей», — цитирует издание заявление Пальцина.

Пальцин отметил, что у ведомства ограниченная ёмкость реестра. Из-за этого специалистам придётся периодически проводить чистку записей. На данный момент в «чёрный список» можно добавить около одного миллиона записей.