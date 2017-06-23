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Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в РФ

Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в РФ

Глава ведомства Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram в РФ. Глава ведомства Александр Жаров обратился к основателю мессенджера Павлу Дурову с требованием передать данные о сервисе, чтобы включить их в реестр организаторов распространения информации.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», – цитирует «Интерфакс» заявление Александра Жарова.

В том случае, если данные не будут предоставлены, то Telegram заблокируют. Разблокировка произойдёт только после получения необходимых сведений.

По данным ТАСС, если мессенджер всё же предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: flickr.com.

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