Роскомнадзор пригрозил заблокировать мессенджер Telegram в РФ

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Telegram в РФ. Глава ведомства Александр Жаров обратился к основателю мессенджера Павлу Дурову с требованием передать данные о сервисе, чтобы включить их в реестр организаторов распространения информации.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», – цитирует «Интерфакс» заявление Александра Жарова.

В том случае, если данные не будут предоставлены, то Telegram заблокируют. Разблокировка произойдёт только после получения необходимых сведений.

По данным ТАСС, если мессенджер всё же предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.