Роскомнадзор разрешил не указывать паспортные данные при получении почтовых посылок

Роскомнадзор запретил «Почте России» требовать от получателей оставлять на извещении паспортные данные при получении посылок из зарубежных интернет-магазинов. Надзорное ведомство вынесло такое решение по результатам проверок почтового оператора.

Как пишут «Известия», сотрудники Роскомнадзора провели проверку и выявили нарушения после нескольких жалоб на «Почту России». Оператор отказался выдавать посылки получателям без указания паспортных данных на извещении.

По словам представителей компании, персональные данные позволяют идентифицировать человека, получившего почтовое отправление. Паспортные данные сотрудники почты предъявляют правоохранительным или надзорным органам в случае жалоб. Заполненные извещения также служат доказательствами в суде, сотрудники правоохранительных органов используют их в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Две попытки почтового оператора обжаловать предписание Роскомнадзора в суде не увенчались успехом. Однако, как пишет издание, почтовые работники продолжают требовать паспортные данные у получателей.