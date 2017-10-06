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Роскомнадзор создал подразделение для блокировки анонимайзеров

Роскомнадзор создал подразделение для блокировки анонимайзеров

Соответствующее заявление сделал глава ведомства Александр Жаров.

В четверг, 6 октября, глава Роскомнадзора Александр Жуков заявил, что в ведомстве появилось новое подразделение – департамент, изучающий блокировки интернет-сервисов. Отдел создали в подведомственном предприятии ФГУП «Главный радиочастотный центр». Специалисты нового подразделения будут следить за блокировкой анонимайзеров и VPN.

«Тренируются (специалисты – прим. Сибдепо) блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон»,  — рассказал «Известиям» Александр Жаров.

По его словам, в ближайшее время в России вступят в силу новые правила о регулировании интернета. Департамент уже проверяет, возможно ли ограничить доступ к определённым сайтам и навсегда заблокировать анонимайзеры.

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