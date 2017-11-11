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Роскомнадзор запретил коллекторам звонить должникам

Звонки возможны только в случае согласия самих должников.

На официальном сайте Роскомнадзора появилась информация о взаимодействии кредитных организаций с должниками. В частности, речь идёт о звонках должникам с требованием погасить задолженность.

«Кредиторы имеют право осуществлять телефонные звонки с целью побудить должника к возврату просроченной задолженности только с согласия самого должника или любых других лиц, действующих от его имени и (или) в его интересах. Отсутствие волеизъявления должника или лиц, действующих в его интересах, делает осуществление таких телефонных звонков незаконным», — говорится на сайте Роскомнадзора.

В случае, если неправомерные звонки всё же поступают, о них можно сообщить в Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Вступивший в силу с 1 января закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» прописывает порядок взаимодействия коллекторов с должниками, включая число телефонных звонков. Часть первая статьи 14.57 КоАП РФ грозит конкретному коллектору штрафом в размере от 5 до 50 тыс. рублей.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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