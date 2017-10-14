Роскомнадзор заставит «ВКонтакте» и YouTube удалить данные о руфинге и зацепинге

Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» и YouTube требование об удалении всех страниц и роликов, которые содержат информацию о зацепинге и руфинге. Данные требования направлены на безопасность молодого поколения.

«На основании судебных решений и требований Роскомнадзора социальные сети ограничивают доступ к страницам, контент которых может привлечь молодежь к совершению экстремальных поступков, в том числе опасных для жизни», — цитирует «Интерфакс» заявление представителя Роскомнадзора.

В настоящее время популярная соцсеть уже удалила 187 таких страниц, а ещё 91 страница находятся в процессе удаления. В ведомстве считают, что зацепинг и руфинг можно считать скрытой формой суицидального поведения. Данные увлечения крайне опасны и часто заканчиваются смертью несовершеннолетних.